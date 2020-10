Bernd Althusmann, Niedersachsens Wirtschaftsminister (CDU). Foto: Peter Steffen/dpa/Archiv

Wilhelmshaven (dpa/lni) – Ein Terminal zur Verschiffung von Gebrauchtwagen von Europa nach Afrika soll heute (14.30 Uhr) offiziell in Betrieb genommen werden. Dazu wird am Standort in Wilhelmshaven Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erwartet. Betreiber des neuen Auto-Terminals an der Nordseeküste ist das Unternehmen Mosolf.