Teppich brennt in Kinderheim: Kind schwer verletzt

Osterrade (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einer Kinder- und Jugendeinrichtung im Kreis Dithmarschen ist ein Junge schwer verletzt worden und musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte am Sonntagabend in dem Heim in Osterrade ein Teppich in Flammen gestanden, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Der unter 14 Jahre alte Bewohner des Zimmers habe dabei schwere Verletzungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten. Zuvor hatte der «Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag» berichtet.

Wegen des brennenden Teppichs seien zudem der Raum und das Gebäude stark verraucht worden. Insgesamt sind sechs Kinder verletzt worden, die meisten von ihnen leicht, hieß es weiter. Weil die Feuerwehr das Haus am Abend nicht mehr freigegeben hat, sind die Bewohner zunächst in eine von der Heimleitung organisierten Notunterkunft umgezogen. Warum das Feuer in dem Zimmer ausgebrochen ist, war zunächst unklar. Die Brandermittlungen dauerten am Montag noch an.