Tennet plant Netzausbauprojekte im Nordwesten Niedersachsens

Oldenburg (dpa/lni) – Vor dem Hintergrund der Energiewende und dem Ausbau der Windenergie beginnt der Netzbetreiber Tennet im Nordwesten Niedersachsens mit den Planungen für zehn Netzausbauprojekte an Land und auf See bis 2030. Von den zehn Trassen seien fünf bereits vorhanden, deren Verlauf im Wesentlichen beibehalten werde. Diese Wechselstromleitungen würden von 220 auf 380 Kilovolt (KV) ausgebaut, teilte Tennet am Mittwoch mit. Hinzu kommen drei neue Offshore- sowie zwei Landtrassen.

Das Unternehmen versicherte einen «transparenten und integrierten Beteiligungs- und Kommunikationsansatz» mit den politischen Vertretern der Regionen und den Medien. Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) bezeichnete die neuen Stromleitungsprojekte als wichtige Bausteine der Energiewende. Niedersachsen sei das Bundesland, das am meisten Windenergie auf See und an Land produziere. Aber der Strom müsse auch dorthin, wo er gebraucht werde. «Der Zeitdruck wächst hier stetig, da wir alles daran setzen müssen, unsere selbstgesteckten Ziele beim Klimaschutz zu erreichen», so Lies.

