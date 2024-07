Tender «Werra» läuft zu mehrmonatigem Nato-Einsatz aus

Kiel (dpa) –

Für einen sechs Monate langen Einsatz im Rahmen der Nato wird der Tender «Werra» am Montag (10.00 Uhr) den Kieler Heimathafen verlassen. Das Schiff wird bis Jahresende einem der ständigen Verbände der Nato angehören, wie die Marine ankündigte. Crew und Schiff löst dort das Schwesterschiff «Donau» ab. Dieser Tender war Anfang Juli wieder nach Kiel zurückgekehrt.

Für Korvettenkapitänin Marina Diebelt (34) ist es die erste große Fahrt als Kommandantin des Schiffs. «Es ist immer eine große Freude, in einem Verband fahren zu dürfen. Die internationale Zusammenarbeit ist in vielerlei Hinsicht ein Zugewinn für jeden Einzelnen» zitierte sie die Marine. Wichtig sei es, gemeinsam zu zeigen, dass die Nato geschlossen auftrete. «Aus diesem Grund werden wir vor allem durch viele Präsenz-Operationen sichtbar sein und so unseren deutschen Beitrag einbringen.»