Temposünder rammt Messwagen der Polizei

Hamburg (dpa/lno) –

Ein ertappter Temposünder hat in Hamburg-Langenhorn einen Messwagen der Polizei gerammt. Der 39-Jährige sei am Montagabend auf der Tangstedter Landstraße mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin habe der Fahrer kehrtgemacht und sei augenscheinlich gezielt zweimal in die linke Seite des zivilen Polizeiwagens gefahren. Auf der Rückbank des Überwachungsfahrzeugs habe ein Angestellter der Polizei gesessen, der durch den Angriff aber nicht verletzt worden sei. Das Fahrzeug sei beschädigt worden.

Nach der Tat sei der 39-Jährige ausgestiegen und habe dem Polizeiangestellten seine Papiere übergeben. Er habe sich von der Besatzung eines Funkstreifenwagens widerstandslos festnehmen lassen, hieß es. Die Beamten brachten den Mann in ein Untersuchungsgefängnis. Dann wurde er mangels Haftgründen wieder entlassen.