Tempobegrenzung auf Fehmarnsundbrücke wohl bis Ende 2025

Fehmarn (dpa/lno) –

Autofahrer müssen sich auch in diesem Jahr auf Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Brücke über den Fehmarnsund einstellen. Die Brücke dürfe bis auf Weiteres nur mit 30 Kilometern in der Stunde befahren werden, sagte ein Bahnsprecher. Grund dafür seien die Sanierungsarbeiten an der mehr als 60 Jahre alten Brücke. Derzeit werden die Tragseile der unter Denkmalschutz stehenden Brücke getauscht, um das Bauwerk zu ertüchtigen. Die «Lübecker Nachrichten» hatten zuvor darüber berichtet.

Die 963 Meter lange Straßen- und Eisenbahnbrücke verbindet die Insel Fehmarn mit dem Kreis Ostholstein und wird wegen ihrer markanten Form «Kleiderbügel» genannt. Sie soll nach der Eröffnung der Festen Fehmarnbeltquerung zwischen der deutschen Insel Fehmarn und der dänischen Insel Lolland nur noch von langsamen Fahrzeugen, Fußgängern und Radfahrern genutzt werden.

Dafür wird die Brücke nach Angaben der Deutschen Bahn seit 2019 nach und nach umfassend saniert. Für den fließenden Straßen- und Eisenbahnverkehr entsteht derzeit ein Tunnel, der ebenfalls 2029 eröffnet werden soll.

Wie lange die Bauarbeiten und die damit verbundenen Geschwindigkeitsbeschränkungen dauern werden, stand nach Angaben des Bahnsprechers zunächst nicht fest. Das hänge unter anderem vom Wetter ab, sagte er.