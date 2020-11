Tempo 142 in 70er-Zone: Polizei stoppt Raser bei Celle

Ein Polizist hält eine Polizeikelle. Foto: Jonas Güttler/dpa/Archivbild

Celle (dpa/lni) – Weil er mit mehr als 70 Stundenkilometern zu schnell unterwegs war, hat die Polizei einen 26-jährigen Autofahrer bei Celle angehalten und kontrolliert. Der Mann war in der Nacht zum Dienstag auf der Bundesstraße 214 in Richtung Braunschweig unterwegs, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Auf Höhe von Altencelle außerhalb der geschlossenen Ortschaft in einer 70er-Zone führten die Beamten eine mobile Geschwindigkeitsmessung durch. Abzüglich der Toleranz wurde bei dem 26 Jahre alten Mann eine Geschwindigkeit von insgesamt 142 Stundenkilometer gemessen. Nun drohen dem Mann ein Bußgeld in dreistelliger Höhe, zwei Punkte im Verkehrszentralregister und drei Monate Fahrverbot.

Mitteilung der Polizei