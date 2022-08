Temperaturen steigen nach Abkühlung wieder

Hannover (dpa/lni) –

Nach einer Abkühlung und starker Regenfälle am Wochenende wird es in Niedersachsen und Bremen wieder wärmer. Der Montag startet trüb, im Verlauf des Tages zieht es sich immer weiter zu. Vereinzelt kann es auch zu kleineren Regenschauern kommen. Nur auf den Inseln und in den höheren Regionen zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte um die 22 Grad im Landesinneren und um die 20 Grad an der Küste und im Harz. Nachts kann vereinzelt Nebel entstehen.

Auch am Dienstag bleibt es flächendeckend bewölkt, dabei allerdings trocken. Die Höchsttemperaturen schwanken zwischen 24 und 26 Grad. Im Harz bleibt es mit Werten um die 20 Grad etwas kühler. In der Nacht kühlt es sich auf bis zu acht Grad ab. Am Mittwoch klart es in den meisten Teilen Niedersachsens und Bremens wieder auf. Nur im Harz bleibt es wolkig. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad.

Am Freitag haben starke Regenfälle besonders im Südosten Niedersachsens im Bereich Salzgitter für ein Verkehrschaos gesorgt. Im Ortsteil Lebenstedt standen mehrere Straßen unter Wasser und mussten gesperrt werden. In Wolfsburg wurden mehrere Keller und Unterführungen überflutet.