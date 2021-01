Temperaturen steigen: Weniger Andrang im Harz

Ein Hinweisschild steht am Parkplatz Torfhaus. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Goslar (dpa/lni) – Wegen der steigenden Temperaturen hat sich die touristische Lage im Harz normalisiert. «Der Besucherandrang ist mächtig zurückgegangen, es ist bei weitem nicht mehr so extrem wie an den letzten Wochenenden», sagte ein Polizeisprecher in Goslar am Samstag. Einige Parkplätze seien zu hundert Prozent belegt, es gebe aber auch noch Ausweichmöglichkeiten. «Die Temperaturen sind gestiegen, Schnee liegt nur noch in den Höhenlagen», ergänzte er. Der Polizei seien keine großen Menschengruppen aufgefallen.

An den vergangenen Wochenenden war der Besucherandrang enorm gewesen. Deshalb kontrolliert die Polizei die Einhaltung der Corona-Regeln verstärkt. Allein am vergangenen Wochenende wurden 181 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln eingeleitet. Für die Nicht-Einhaltung der Maskenpflicht etwa auf Parkplätzen könnten bis zu 150 Euro fällig werden. Ein Verstoß gegen die bestehenden Kontaktbeschränkungen wird mit bis zu 400 Euro geahndet. Zudem kündigte die Bundespolizei an, Regionalzüge mit Harz-Ausflüglern verstärkt ins Visier zu nehmen.

