Temperaturen bis 20 Grad zum Wochenstart in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

In Hamburg wird das Wetter am Montag mit frühlingshaften Temperaturen zwischen 17 bis 20 Grad überwiegend heiter. Abends beginnen an der Nordsee Wolken aufzuziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es weht mäßiger, an der See auch frischer Südostwind. In der Nacht zum Dienstag ist es im Ostteil bewölkt, in der Westhälfte setzt Regen ein. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 11 Grad.

Am Dienstag ist es im Ostteil zunächst noch freundlich und trocken. Im Laufe des Tages kommt es zu Dauerregen, teils schauerartig. Die Temperaturen liegen bei 15 bis 21 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend regnerisch und kühlt auf 9 bis 12 Grad ab.

Auch am Mittwoch bleibt es nach Angaben des DWD wolkenreich und wechselhaft: Die Temperaturen liegen zwischen 14 und 18 Grad, es weht schwacher bis mäßiger Wind, die Schauer klingen in der Nacht zum Donnerstag ab.