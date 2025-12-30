Temperatur im Norden 1,8 Grad über dem Mittelwert

Sonnig und warm, aber etwas zu trocken hat sich das Wetter im Norden im Jahr 2025 präsentiert, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. (Archivbild) Bodo Marks/dpa

Kiel/Offenbach (dpa/lno) –

Das Wetterjahr in Schleswig-Holstein ist 2025 ausgesprochen warm und sonnig verlaufen. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nach der vorläufigen Auswertung seiner Messstationen. So erlebte der Norden in der Jahresbilanz eine Mitteltemperatur von 10,1 Grad – 1,8 Grad mehr als der vieljährige Mittelwert der internationalen Referenzperiode 1961-1990 von 8,3 Grad.

Das Frühjahr verlief demnach ungewöhnlich mild und ging zugleich als das sonnigste seit Beginn der Messungen in die Statistik ein. Im Sommer zählte der Juli zu den zehn niederschlagsreichsten. Diese nasse Tendenz setzte sich laut DWD im Herbst fort, wobei der Oktober ungewöhnlich niederschlagsreich aus dem Jahresverlauf herausstach. Insgesamt blieb der Norden mit 730 Litern Regen pro Quadratmeter aber dennoch unter dem vieljährigen Mittelwert von 788 Litern pro Quadratmeter.

Dafür ließ sich die Sonne deutlich häufiger sehen. In der Schlussabrechnung standen laut DWD rund 1.855 Stunden – rund 18 Prozent mehr als der vieljährige Mittelwert von 1.567 Stunden. Das Jahr 2025 werde damit voraussichtlich zu den fünf sonnigsten Jahren der Zeitreihe zählen, erklärte der DWD. Die tiefste Temperatur des Jahres wurde im Norden am 18. Februar in Grambeck (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit minus 12,8 Grad gemessen, die höchste ebenfalls in Grambeck am 2. Juli mit 37,6 Grad.

Bundesweit lag das Temperaturmittel laut DWD 2025 mit 10,1 Grad um 1,9 Grad über der international gültigen Referenzperiode 1961-1990 und 0,8 Grad über der Vergleichsperiode 1991-2020. «Damit zählte 2025 zu den zehn wärmsten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881.» Der Niederschlag von voraussichtlich 655 Litern pro Quadratmeter lag um 17 Prozent unter dem Schnitt beider Referenzperioden. Damit war das Jahr «deutlich zu trocken». Dafür geht 2025 als eines der fünf sonnigsten Jahre seit 1951 in die Bilanz ein.