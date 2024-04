Telekom-Mitarbeiter wandern im Tarifstreit auf den Brocken

Wernigerode (dpa/sa) –

Im Tarifstreit bei der Telekom sind am Montag Mitarbeiter auf den Brocken gewandert. Mit der Aktion habe man zeigen wollen, wie entschlossen die Beschäftigten sind, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Nachmittag. Die rund 1500 Beschäftigten hatten über 500 Höhenmeter überwunden. «Mit uns ist zu rechnen», sagte der Sprecher. Die Telekom-Mitarbeiter waren mehrheitlich in Schierke aufgebrochen. Der Ort liegt unterhalb des Brockens. Der höchste Berg des Harzes hat eine Höhe von etwa 1142 Metern über Normalhöhennull.

Verdi fordert für die bundesweit 70.000 Tarifbeschäftigte des Telekom-Konzerns eine Entgelterhöhung von zwölf Prozent, mindestens aber um 400 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von einem Jahr. Zudem sollen die Ausbildungsvergütungen sowie die Entgelte der dual Studierenden um monatlich 185 Euro erhöht werden. Die Arbeitgeberseite hatte in der ersten Verhandlungsrunde kein Angebot vorgelegt.