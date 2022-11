Hamburg (dpa) –

Die Notrufnummern 110 und 112 sind am Donnerstagnachmittag in Hamburg ausgefallen. Das meldete das Lagezentrum der Polizei über das Warnsystem Katwarn. «Derzeit scheint es im gesamten Hamburger Telefonnetz zu Störungen zu kommen. Teilweise sind sowohl einige unserer Dienststellen als auch der Notruf 110 davon betroffen», hieß es in einem Tweet der Polizei. Die Ursache des Ausfalls war zunächst unbekannt.