Telefonbetrüger ergaunert Geld

Itzehoe (dpa/lno) –

Ein Telefonbetrüger hat einen Mann in Itzehoe um mehr als 1.000 Euro gebracht. Dem unbekannten Täter sei es am Dienstagabend gelungen, sich in das Vertrauen des 55-Jährigen zu schleichen und Zugriff auf dessen Handy und Konto zu erlangen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach hatte der Mann nach Angaben der Polizei von einer ihm nicht bekannten Telefonnummer einen Anruf erhalten. Der Anrufer habe gesagt, dass über das PayPal-Konto des 55-Jährigen unberechtigte Buchungen stattgefunden hätten und er Zugriff auf Konto und Handy brauche, um weiteren Missbrauch zu verhindern.

Nachdem der 55-Jährige dies nach Angaben der Polizei gewährt hatte, sollte er unter anderem auf verschiedenen Internetseiten Profile anlegen und eine Überweisung in Höhe von knapp tausend Euro tätigen. Erst als der Unbekannte den Kauf von Apple-Guthaben-Karten bei einem Supermarkt forderte, hegte der 55-Jährige Zweifel und beendete das Gespräch. Da hatte der Betrüger aber bereits rund 1.250 Euro erlangt.

Ob der Mann eine Chance hat, sein Geld zumindest in Teilen zurückzuerhalten, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.