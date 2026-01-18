Telefonbetrüger berauben Ehepaar – Bargeld und Schmuck weg

Itzehoe (dpa/lno) –

Ein älteres Ehepaar wurde durch einen sogenannten Schockanruf in Itzehoe betrogen. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Betrüger Bargeld und Schmuck. Die 85-jährige Frau und ihr 94-jähriger Ehemann wurden am Freitagnachmittag von den Telefonbetrügern kontaktiert. Diese behaupteten, dass die Tochter des Ehepaars in Berlin einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem Kinder ums Leben gekommen seien. Die Tochter sitze in Untersuchungshaft und komme nur gegen eine Kaution frei. Um die Geschichte glaubwürdiger zu gestalten, gab sich eine Betrügerin am Telefon als weinende Tochter aus.

Den Angaben der Polizei zufolge erschien etwa eine Stunde später ein Mann vor der Haustür. Er gab sich als Gerichtsvollzieher aus und forderte Wertgegenstände, um die vermeintliche Kaution auszugleichen. Das Ehepaar händigte dem Betrüger Bargeld und Schmuck aus.

Nachdem der Mann das Haus verlassen hatte, zweifelte die 85-Jährige an der Geschichte und versuchte erneut, ihre Tochter zu kontaktieren. Diese erklärte ihrer Mutter, dass sie weder in einen Unfall verwickelt gewesen sei noch in Untersuchungshaft gesessen habe. Die 85-Jährige schaltete daraufhin die Polizei ein. Nun ermitteln die Beamten wegen erwerbsmäßigen Betrugs. Zur Schadenshöhe konnten bislang keine Angaben gemacht werden.