Teilstrecke der U3 über das Wochenende gesperrt

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrgäste der Linie U3 müssen sich auf Verzögerungen einstellen. Hintergrund ist eine Sperrung der Strecke zwischen Barmbek und Mundsburg, die vom heutigen Betriebsbeginn bis zum Betriebsschluss am Sonntag andauern soll, wie die Hochbahn mitteilte. In diesem Abschnitt sollen die Gleise erneuert werden. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist demnach eingerichtet.

Je nach Verkehrslage dauert die Fahrt bis zu 20 Minuten länger. Hinzu kommt, dass ebenfalls die S-Bahn-Linie S1 von Samstag bis Sonntag zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee gesperrt ist und deswegen nicht als Alternative genutzt werden kann. Auch hier ist ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.