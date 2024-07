Teilsperrung der U1 hat begonnen

Hamburg (dpa/lno) –

Die Teilsperrung der Linie U1 in der Hamburger Innenstadt hat am Montagmorgen begonnen. Das bestätigte ein Sprecher des städtischen Verkehrsunternehmens Hochbahn auf Nachfrage. Annähernd einen Monat lang werden zwischen Jungfernstieg und Hauptbahnhof keine U-Bahnen der Linie fahren. Die Sperrung soll am 25. August enden. Grund für die Einschränkung seien Arbeiten an der Haltestelle Meßberg, die barrierefrei werden soll. Ein Ersatzverkehr auf der Strecke mit Bussen müsse nicht eingerichtet werden, teilte die Hochbahn mit. Alle Fahrziele seien mit Schnellbahnen, Bussen oder zu Fuß gut zu erreichen.