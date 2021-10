Teilsperrung der A7 bei Göttingen: Unfall mit Wildschweinen

Ein Absperrband der Polizei. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Göttingen (dpa/lni) – Die Polizei hat die Autobahn 7 bei Göttingen am Montagmorgen in Richtung Süden nach einem Unfall mit Wildschweinen gesperrt. Wie die Beamten mitteilten, waren die Tiere zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Göttingen auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Lastwagen habe ausweichen müssen und dabei ein Auto berührt, das anschließend von der Straße abgekommen sei. Der Fahrer des Wagens wurde demnach leicht verletzt. Der Lastwagen landete in der mittleren Leitplanke, seine Bergung lief inzwischen an. Bei Twitter empfahl die Polizei: «Umfahrt den Bereich großräumig.» In Richtung Kassel bildete sich bereits ein längerer Stau. In Richtung Hannover blieben zwei Fahrspuren frei, es stockte aber ebenfalls.

© dpa-infocom, dpa:211018-99-636009/2