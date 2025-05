Teile des Fedder-Nachlasses kommen erneut unter den Hammer

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Schauspieler Jan Fedder hat zu Lebzeiten viele Dinge gesammelt, darunter Autos und Sammlerstücke mit Geschichte. Einige davon kommen nun unter den Hammer.

Am Sonntagabend starten einwöchige Online-Auktionen für 18 verschiedene Objekte, wie Jan Fedders Witwe Marion Fedder der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg sagte. Jan Fedder starb 2019, der Hamburger wurde vor allem als Polizeikommissar Dirk Matthies in der ARD-Vorabendserie «Großstadtrevier» zur Kultfigur.

Lotsenmütze von Bundeskanzler Helmut Schmidt

Eines der spannenden Stücke in der Versteigerung ist eine Mütze, die Bundeskanzler Helmut Schmidt (1918-2015) einst trug. Die original Cuxhavener Lotsenmütze von Schmidt sei ein echtes Unikat. Den Angaben zufolge hatte Jan Fedder die Mütze seinem Idol Helmut Schmidt auf dem 80. Geburtstag von Schriftsteller Siegfried Lenz «abgeschnackt». Die Mütze sei bislang als Leihgabe bei der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung ausgestellt gewesen.

Zudem werden auch Oldtimer versteigert. Dazu gehört ein original Messerschmitt Kabinenroller KR 200 von 1958, mit dem Jan Fedder im Jahr 2000 zur Hochzeit am Hamburger Michel vorfuhr. Versteigert wird auch eine BMW-Luxuslimousine aus dem Jahr 1958.

Erlös soll in Begegnungsstätte auf dem Kiez fließen

Weitere Dinge, die versteigert werden, sind ein Bushaltestellenschild aus der Serie «Büttenwarder» und die Dispo von Jan Fedders erstem Drehtag als Dirk Matthies beim «Großstadtrevier» vom 4. April 1991.

Der Erlös der Versteigerung soll in eine neue Begegnungsstätte auf dem Kiez zu Ehren von Jan Fedder fließen. Seine Witwe plant eine Erlebniswelt, die für alle zugänglich ist.

In den vergangenen Jahren nach dem Tod des Schauspielers hatte seine Witwe immer wieder wertvolle Besitztümer ihres Mannes versteigert oder versteigern lassen. Das so eingenommene Geld kam dabei auch dem Hamburger Michel zugute, den Fedder sehr schätzte.