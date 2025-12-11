Teenager zündet Böller unsachgemäß – schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Beim Zünden eines Böllers ist ein 15-Jähriger in Hamburg schwer verletzt worden. Der Junge und sein gleichaltriger Kumpel hätten den Knaller am Mittwochabend im Stadtteil Niendorf gezündet, sagte ein Polizeisprecher. Dabei hätten die beiden die Feuerwerkskörper nicht so gehandhabt, wie es vorgeschrieben ist. Der 15-Jährige wurde schwer an der Hand verletzt. Sein Freund sei unverletzt geblieben, stehe allerdings unter Schock. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.