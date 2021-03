Teenager fährt betrunken Auto und flüchtet vor der Polizei

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Fredenbeck (dpa/lni) – Ein betrunkener 16-Jähriger ist am Steuer eines Kleinbusses im Landkreis Stade vor der Polizei geflüchtet. Der schwarze Bus sei Streifenbeamten in der Nacht zu Sonntag aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Als sie den Fahrer kontrollieren wollten, gab dieser Gas. Während der Fahrt sprang der Beifahrer aus dem Bus und flüchtete in die Dunkelheit. Den Bus stoppten die Beamten auf einer Hofeinfahrt in Fredenbeck. Als sich die Polizisten näherten, habe der 16-Jährige sie mit Faustschlägen angegriffen. Die Beamten überwältigten den Jungen. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als ein Promille. Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde seinen Eltern übergeben.

