Technischer Defekt Ursache für Brand in Nortorf

Nortorf (dpa/lno) –

Der Brand in einem Restaurant am vergangenen Samstag in Nortorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Spekulationen in der Bevölkerung über eine mögliche Brandstiftung seien entkräftet, teilte die Polizei mit.

Das Feuer sei am Samstagabend gegen 23:00 Uhr in einem Schuppen ausgebrochen, der an das Wohn- und Geschäftshaus angebaut gewesen sei. Anschließend seien die Flammen auf die Ladenzeile des Gebäudes samt Eisdiele und Restaurant übergesprungen.

Ein Brandermittler der Kriminalinspektion Neumünster sowie ein unabhängiger Gutachter hätten bei einer Untersuchung nun festgestellt, dass ein technischer Defekt im Bereich des abgebrannten Schuppenanbaus für den Ausbruch des Feuers verantwortlich war, teilte die Polizei mit.