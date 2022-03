Techniker kontrollieren mit Hubschrauberflügen Leitungen

Quickborn (dpa/lno) –

Per Hubschrauber überprüft der Betreiber Schleswig-Holstein Netz vom nächsten Montag an turnusgemäß rund 263 Kilometer des 110.000-Volt-Stromnetzes im Land. Aus der Luft werden zwei Techniker den Zustand der 860 Masten sowie Seile, Isolatoren und Armaturen begutachten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. «Dazu steuert der Pilot den Hubschrauber bis auf wenige Meter an die Hochspannungsleitungen heran und verharrt für kurze Zeit im Schwebeflug neben ihnen.» Solche Kontrollflüge gibt es jährlich, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.