Technik für 120.000 Euro aus Forstmaschinen gestohlen

Vrees (dpa/lni) –

In einem Wald in Vrees (Landkreis Emsland) haben Täter aus zwei Spezialfahrzeugen Technik im Wert von rund 120.000 Euro gestohlen. Die Maschinen gehören einem forstwirtschaftlichen Betrieb, wie ein Polizeisprecher sagte. Es handle sich um sogenannte Forwarder. Mit den Fahrzeugen wird gefälltes Holz zu befahrbaren Waldwegen gebracht.

Wie aus einer Mitteilung der Polizei hervorgeht, brachen die Diebe zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in die Führerhäuser der Maschinen ein und stahlen sämtliche technische Einrichtungen daraus. Danach entleerten sie jeweils einen Feuerlöscher im Innenraum. Die Polizei sucht Zeugen.