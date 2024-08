Technik brennt in Fleischbetrieb – 360.000 Euro Schaden

Haren (dpa/lni) –

In einem Großbetrieb für Fleischverarbeitung in Haren (Landkreis Emsland) haben in der Nacht technische Vorrichtungen Feuer gefangen. Durch den Brand an drei Schaltschränken entstand ein Sachschaden von rund 360.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Die Menschen, die den Angaben zufolge dort auch nachts arbeiteten, konnten unverletzt evakuiert werden. Lebendige Tiere habe es in der Produktionsstätte nicht gegeben.

Laut Polizei griff das Feuer an den Schaltschränken nicht auf das Gebäude über. Da die Produktion aber ins Stocken geriet, könne der wirtschaftliche Schaden letztendlich noch höher liegen, hieß es.