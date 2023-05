Team Malizia startet angriffslustig in Etappe fünf

Boris Herrmanns Crew auf «Malizia – Seaexplorer» startet am 21. Mai vor Newport (USA) in die fünfte Etappe des Ocean Race. Antoine Auriol/Team Malizia/dpa

Newport (dpa/lno) –

Im amerikanischen Hafen Newport startet am Sonntagabend die fünfte Etappe im Ocean Race. Sie führt die Flotte bei ihrer Weltumsegelung über 3500 Seemeilen über den Nordatlantik, durch die Nordsee und das Kattegat ins dänische Aarhus. Boris Herrmanns Team Malizia geht selbstbewusst in den Endspurt zurück nach Europa. «Wir haben alles, um das Rennen zu gewinnen», sagte der Hamburger, der im Endspurt von Etappe fünf am 28. Mai auf See seinen 42. Geburtstag feiern wird.

Mit nur einem Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Holcim-PRB (19 Punkte) liegen das US-Team 11th Hour Racing und Boris Herrmanns deutsche «Malizia – Seaexplorer» auf den Plätzen zwei und drei. Herrmanns Hoffnung: «Die nächste Etappe hat die höchste statistische Chance auf starke Wellen und Winde. Da sind wir definitiv stärker als andere Teams. Mir gefällt, dass es doppelte Punkte gibt. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir eine gute Leistung und ein gutes Gesamtergebnis erzielen können.» Mit Herrmann sind Co-Skipper Will Harris, Rosalin Kuiper und Yann Eliès im Einsatz.

Während bereits rund 80 Prozent der Ocean-Race-Strecke um die Welt absolviert sind, werden auf den letzten drei Abschnitten noch knapp 45 Prozent der Punkte verteilt. Durch die doppelten Punkte kann die anstehende Transatlantik-Etappe den Siegern einen wertvollen Vorteil im sich zuspitzenden Dreikampf um den Gesamtsieg bringen. Das Schweizer Team Holcim-PRB ist nach dem Mastbruch auf Etappe vier mit gestelltem Ersatzmast wieder einsatzbereit.

Für das französisch-deutsche Team Guyot bleibt die Lage nach dem späten Mastbruch auf Etappe vier schwierig. Klar ist nur, dass das Boot verladen wurde und am Sonntag per Frachtschiff nach Europa geschickt werden soll. Ob und wann die Mannschaft um den französischen Skipper Ben Dutreux und den Berliner Co-Skipper Robert Stanjek noch einmal eingreifen kann, bleibt weiter ungewiss. Das Team hat seine Entscheidung über einen möglichen Wiedereinstieg auf die kommende Woche vertagt. Finanzielle Überlegungen und zeitliche Zwänge spielen mitentscheidende Rollen.