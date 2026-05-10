Team Germany feiert erstes Saisonfinale im Bermuda-SailGP

Hamilton/Bermuda (dpa/lno) –

Team Germany hat beim SailGP-Gipfel im Great Sound von Bermuda das beste Ergebnis in diesem Jahr ersegelt. Fahrer Erik Kosegarten-Heil und seine Crew zogen als Dritte nach sieben Rennen mit zwölf Teams ins Finale ein. Der Sprung in die Top-Drei gelang mit einem Traumstart und souveränen Sieg im siebten Rennen mit dem gesamten Feld.

Im Finale des fünften Events der sechsten SailGP-Saison traf Schwarz-Rot-Gold vor Hamilton auf die dreimaligen australischen Rekordmeister der Bonds Flying Roos und Spaniens 2024er-Meister Los Gallos. Nach Idealstart ließen sich Tom Slingsby und die «Fliegenden Kängurus» ihren dritten Event-Sieg in dieser Saison nicht nehmen. Die Spanier verteidigten nach packendem Duell mit Team Germany Platz zwei.

Für den deutschen Rennstall von Unternehmer Thomas Riedel, dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und weiteren Investoren war es seit dem Einstieg in die Segelweltliga 2023 erst die dritte Finalteilnahme. Ein Event-Sieg war 2025 auf dem Genfersee gelungen.

In der Saisontabelle baute Australien (45 Punkte) die Führung vor Team Emirates GBR (35) und Los Gallos (34) mit den 49er-Olympiasiegern Diego Botin und Flo Trittel aus. Team Germany (23), für das mit Erik Kosegarten-Heil (Strande), Strategin Anna Barth (Hamburg) und Grinder Linov Scheel (Kiel) drei deutsche Segler im Einsatz waren, rückte auf Platz sechs vor. Fortgesetzt wird die Segel-Formel 1 am 30. und 31. Mai in New York. In Sassnitz auf Rügen wird das neunte Event am 22. und 23. August ausgetragen.