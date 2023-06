Team Germany erkämpft sich Respekt bei SailGP-Premiere

Chicago (dpa/lno) –

Das deutsche Team hat seine Premiere in der Weltliga des Segelsports gemeistert. Nach kurzer Vorbereitung gelang der erste Einsatz beim Auftakt zur vierten SailGP-Saison vor Chicago ohne Zwischenfälle. Den Wettstreit mit Segel-Großmächten wie Neuseeland, Australien, Großbritannien oder Frankreich beendeten Steuermann Erik Heil und seine Crew zwar als Zehnte und Letzte. Allerdings kreuzten sie die Ziellinie mit den Rängen 8, 8, 7, 7 und 9 in keinem der fünf Rennen mit Teams aus zehn Nationen als Letzte.

Die deutschen Newcomer wussten, dass ihnen bei nur gut zehn Tagen Training auf dem Wasser und im Segelsimulator ein fordernder Auftakt bevorstand. «Deshalb sind wir glücklich, dass wir so einsteigen konnten», sagte der zweimalige olympische Bronzemedaillen-Gewinner Erik Heil vom Norddeutschen Regatta Verein. SailGP-Gründer Russel Coutts lobte: «Schaut Euch an, wie gut die Deutschen waren!» Die erste Regatta der neuen Saison der Formel 1 der Meere gewannen der zweimalige America’s-Cup-Gewinner Peter Burling und sein neuseeländisches Team vor Australien und Kanada.

Mit dem neuen, von Unternehmer Thomas Riedel und dem viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel formierten deutschen Team geht der SailGP mit zwölf Events in seine vierte Saison. Dabei treten die besten Segler der Welt auf den schnellsten Booten der Welt in spektakulären Segelarenen gegeneinander an. Die gute Botschaft für Erik Heil: «Unser Flight Controler und Datenfuchs James Wierzbowski ist aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Er hat noch nie gesehen, dass ein neues Team im SailGP so viele gute Daten eingefahren hat. Darauf können wir aufbauen.»

Beim SailGP werden auf den Rennkatamaranen über Hunderte Messpunkte an Bord der futuristischen Foiler Daten gesammelt und aufbereitet. Besonders ist, dass alle Teams auch Zugriff auf die Daten aller anderen Teams haben und somit Schwächen analysieren und Optimierungsprozesse vorantreiben können. Am Saisonende gewinnen die Sieger eine Million US-Dollar Preisgeld. Die zweite von insgesamt zwölf SailGP-Regatten der vierten Saison findet am 22. und 23. Juli in Los Angeles statt. Nach Europa kommt die Serie am 9. und 10. September in Saint-Tropez.