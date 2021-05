Team-EM: HSV-Sprinter mit DLV-Auswahl auf Rang vier

Lucas Ansah-Peprah (l) aus Deutschland und Przemyslaw Slowikowski (r) in Aktion. Foto: Andrzej Grygiel/PAP/dpa/Archivbild

Hamburg/Chorzow (dpa/lno) – Die beiden HSV-Leichtathleten Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah haben mit der DLV-Auswahl bei der Team-Europameisterschaft in Chorzów in Polen den vierten Gesamtplatz belegt. Am Sonntag kam Owen Ansah über 200 Meter in der Zeit von 20,96 Sekunden als Dritter ins Ziel. Ebenfalls den dritten Platz hatte Lucas Ansah-Peprah am Samstag über 100 Meter in 10,35 Sekunden belegt.

Beide Athleten gehörten zudem zur 4 x 100-Meter-Staffel des DLV, die in 38,73 Sekunden die Konkurrenz hinter sich lassen konnte. Den Wettbewerb gewannen die Männer und Frauen aus Polen vor den Mannschaften von Italien und Großbritannien. Teilgenommen hatten sieben Nationen.

