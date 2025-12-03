Taylor Swift und Co.: Das hörte der Norden 2025 auf Spotify

Auch in Niedersachsen und Bremen wohnen viele «Swifties». Die Fans der US-Sängerin machten sie im laufenden Jahr in beiden Ländern zur meistgehörten Künstlerin auf Spotify. (Archivbild) Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Die US-amerikanische Pop- und Country-Sängerin Taylor Swift ist in Niedersachsen und Bremen die meistgestreamte Künstlerin des Jahres auf Spotify. Das geht aus dem Jahresrückblick «2025 Wrapped» hervor, den die Plattform veröffentlichte. Auf dem zweiten Platz folgt in beiden Ländern der deutsche R&B-Sänger und Deutschrapper Jazeek. Platz drei holt in Niedersachsen Pashanim, in Bremen Aymen. Beide sind deutsche Rapper.

Top-Lied in Niedersachsen: «tau mich auf» von Zartmann

In Niedersachsen ist der Song «tau mich auf» des Berliner Popsängers Zartmann im laufenden Jahr der meistgehörte Titel. Dahinter liegen «Wackelkontakt» des deutschen Liedermachers Oimara und «Ordinary» des US-Musikers und Videobloggers Alex Warren.

Im kleinsten Bundesland Bremen führt dagegen «AKON» von Jazeek die Songliste an ‒ und verdrängt damit Zartmanns «tau mich auf» auf den zweiten Rang. Auch in der Hansestadt an der Weser liegt auf Platz drei «Ordinary» von Alex Warren.

Top-Alben: «MOST VALUABLE PLAYA» und ein Soundtrack

Das erfolgreichste Album in Niedersachsen ist «MOST VALUABLE PLAYA» von Jazeek. Dahinter folgen der Soundtrack zum Netflix-Film «KPop Demon Hunters» und Aymens Album «Aymen». Auch in Bremen bilden diese Alben die Top drei ‒ jedoch mit dem Soundtrack an der Spitze, dahinter Aymen und Jazeek.

Bei den Podcasts zeigt sich in beiden Ländern ein identisches Bild: Spitzenreiter ist «Gemischtes Hack» von Comedian Felix Lobrecht und TV-Moderator Tommi Schmitt. Es folgen «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» von den Zwillingsbrüdern Bill und Tom Kaulitz und das True-Crime-Format «Mordlust» von den Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers.

Taylor Swift regiert Deutschland, Bad Bunny die Welt

Weltweit wurde die Musik von Bad Bunny dieses Jahr bei Spotify am meisten gestreamt. In Deutschland liegt dieses Jahr ‒ wie 2024 ‒ Taylor Swift auf Platz eins. Weltweit war das beliebteste Lied «Die With A Smile» von Lady Gaga und Bruno Mars, in Deutschland Zartmanns «tau mich auf».

Bad Bunny stammt aus Puerto Rico und soll im Februar auch in der Halbzeit des Superbowl auftreten. Sein jüngstes Album «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» erschien Anfang 2025 ‒ und ist im laufenden Jahr bei Spotify das meistgehörte weltweit. In Deutschland holt sich diesen Titel «MOST VALUABLE PLAYA» von Jazeek. Der weltweit meistgehörte Podcast ist «The Joe Rogan Experience», in Deutschland ist es «Gemischtes Hack».

713 Millionen monatlich aktive Hörer hat der Marktführer

Spotify ist Marktführer bei Musik-Streamingdiensten. Die Nutzerzahlen liegen bei rund 713 Millionen monatlich aktiven Hörern. Der Dienst erstellt die Ranglisten auf Basis der Streams im laufenden Jahr und veröffentlicht die Übersichten jährlich im Dezember. Spotify-Nutzer sollen ab heute wieder mit der Funktion «Wrapped» ihren persönlichen Jahresrückblick sehen können.