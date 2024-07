Taylor Swift kommt nochmal nach Hamburg – und bleibt

Hamburg (dpa) –

Wenige Wochen nach ihren beiden fulminanten Auftritten im Hamburger Volksparkstadion kommt Popstar Taylor Swift erneut nach Hamburg – und diesmal wird sie direkt bleiben. Denn eine Wachsfigur des Weltstars wird Teil des Hamburger Panoptikums auf der Reeperbahn, wie das Unternehmen mitteilte. Wer also zuletzt kein Selfie mit der Sängerin ergattern konnte, kann das in aller Ruhe von Mitte August an im Hamburger Wachsfigurenkabinett nachholen. Die Wachsfigur von Taylor Swift soll am 13. August enthüllt werden.

Die Figur hat die Berliner Künstlerin Lisa Büscher hergestellt. Sie hatte bereits ein Abbild von Ed Sheeran für die Touristenattraktion in St. Pauli geschaffen. Im Panoptikum gibt es zudem bereits Wachsfiguren von Donald Trump, Adele, Udo Lindenberg oder Robbie Williams.

120 Figuren im Wachsfigurenkabinett

Das Panoptikum gilt eigenen Angaben zufolge als Deutschlands größtes und ältestes Wachsfigurenkabinett! In den Räumen finden die Besucherinnen und Besucher mehr als 120 Figuren.