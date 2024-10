Taxifahrer kommt nach Auseinandersetzung ums Leben

Bad Oldesloe (dpa/lno) –

Ein 64 Jahre alter Taxifahrer ist nach einer Auseinandersetzung mit einem Fahrgast ums Leben gekommen. Der Mann war in der Nacht zum Montag mit dem 38-Jährigen in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) in einen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Anschließend starb der Taxifahrer. Die Polizei schließt eine natürliche Todesursache nicht aus.

Der Fahrgast wurde zunächst vorläufig festgenommen und konnte schließlich wieder entlassen werden. Die Kriminalpolizei hat den Angaben nach die Ermittlungen übernommen.