Taxifahrer in Bremen mit Schusswaffe bedroht und ausgeraubt

Bremen (dpa/lni) –

Zwei Männer haben einen Taxifahrer in Bremen mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt. Der 44 Jahre alte Taxifahrer war nach einer Pause am Sonntagfrüh wieder in sein Fahrzeug gestiegen, als die beiden Unbekannten eine Schusswaffe auf ihn richteten und Wertsachen forderten, wie die Polizei mitteilte. Der 44-Jährige gab den Männern seine Bauchtasche mit Bargeld. Das Duo flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen und hat die Ermittlungen aufgenommen.