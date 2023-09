Taxi erfasst Fußgänger: 72-Jähriger stirbt an Unfallstelle

Oyten (dpa/lni) –

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Oyten im Landkreis Verden ist ein 72-Jähriger ums Leben gekommen. Am späten Samstagabend sei ein 49 Jahre alter Taxifahrer mit seinem Wagen und einem Fahrgast im Ortsteil Bassen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem 72-Jährigen, einem Fußgänger, der ersten Angaben zufolge auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Achim ging. Der ältere Mann erlitt bei der Kollision «massive Verletzungen», er starb trotz Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle.