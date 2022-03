Tausende zu Demos in Hamburg gegen den Krieg erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Tausende Menschen werden in Hamburg in den kommenden Tagen zu Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine erwartet. Bereits am Donnerstag (12.00 Uhr) ziehen die Klimabewegung Fridays for Future sowie zahlreiche Jugendorganisationen unter dem Motto «Solidarität für die Ukraine» vom Spielbudenplatz aus durch die Innenstadt zurück nach St. Pauli. Die Veranstalter erwarten zu der Kundgebung rund 5000 Menschen, wie ein Polizeisprecher sagte. Am Donnerstagabend lädt der Landesmusikrat Hamburg zur Friedensdemo «Singen für den Frieden» auf dem Rathausmarkt Hamburg.

Am Samstag ruft ein breites Bündnis aus politischen Jugendorganisationen, Parteien, ukrainischer Diaspora und zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Bewegungen zu einer Solidaritätskundgebung auf. Erwartet werden nach Angaben der Organisatoren rund 4000 Menschen. Vielleicht kämen aber auch mehr, dies sei momentan schwer abzuschätzen, sagte ein Sprecher. Der Demonstrationszug beginnt um 12.00 Uhr am Jungfernstieg und führt auch vor das ukrainische Generalkonsulat. Als Rednerinnen werden den Angaben zufolge Bischöfin Kirsten Fehrs sowie Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) erwartet. Auch die ukrainische Generalkonsulin wird voraussichtlich eine Rede halten.