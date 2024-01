Tausende Trecker bei Bauern-Protesten in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Mit Tausenden Treckern und anderen Fahrzeugen haben Landwirte am Montag in Hamburg gegen die Sparpläne der Bundesregierung im Agrarbereich demonstriert. Nach Angaben des Vereins «Land schafft Verbindung», der die Versammlung angemeldet hatte, fuhren am Vormittag mehr als 4000 Fahrzeuge aus dem Umland in verschiedenen Kolonnen in die Innenstadt. Die Polizei sprach von rund 2000 Fahrzeugen, die sich im Bereich der Ludwig-Erhard-Straße/Willy-Brandt-Straße und in umliegenden Straßen sammelten. Das befürchtete große Verkehrschaos blieb zunächst jedoch aus.

Vor der Hauptkirche St. Michaelis – dem «Michel» – bedankte sich die Vorsitzende von «Land schafft Verbindung» in Schleswig-Holstein und Hamburg, Uta von Schmidt-Kühl, für die Unterstützung auch aus anderen Branchen. Handwerker und Spediteure hätten sich ebenfalls dem Protest angeschlossen. Auf den Straßen waren neben Traktoren auch Lastwagen und Kleinlaster zu sehen.

Nach Polizeiangaben waren auch am Mittag noch Trecker in der Stadt auf dem Weg Richtung Innenstadt unterwegs. Da der abgesperrte Bereich der B4 zwischen Millerntorplatz und Meßberg bereits voll war, wurden die Fahrzeuge auf Ausweichflächen unter anderem an der Hafenstraße umgeleitet. Da der Bereich umfahren werden konnte, sei es zu keinen großen Verkehrsbehinderungen gekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Nach Angaben der Veranstalter sollte am Nachmittag noch ein weiterer Konvoi aus Niedersachsen in der Innenstadt eintreffen. Erwartet würden weitere etwa 600 Fahrzeuge, hieß es.

Viele Hamburgerinnen und Hamburger und Pendler waren aufgrund der angekündigten Proteste auf die Schnellbahnen umgestiegen. Die Züge der U-Bahn seien «für einen Montag in Homeoffice-Zeiten gut gefüllt» gewesen, sagte ein Sprecher der Hochbahn.

Bei den Bussen war die Lage weniger entspannt: «Besonders im Bereich Altona, Bahrenfeld und St. Pauli kommt es zu massiven Verspätungen unserer Busse», teilte die Hochbahn am Vormittag mit. Einzelne Buslinien mussten eingestellt, andere verkürzt werden. Die Busse würden dann nur noch zu den Schnellbahnhaltestellen und wieder zurück fahren, sagte ein Sprecher. Vor allem im Bereich der Innenstadt müssten wegen der Trecker-Demos Umleitungen gefahren werden, so dass nicht alle Haltestellen bedient werden könnten. Die Fahrgäste wurden aufgerufen, nach Möglichkeit auf Schnellbahnen umzusteigen.

Zusätzlich zum Demonstrationsgeschehen sorgte eine technische Störung am Morgen für Behinderungen im Bahnverkehr in und um Hamburg. Für anderthalb Stunden war der Regional- und Fernverkehr lahmgelegt, wie eine Bahnsprecherin sagte. Grund war den Angaben zufolge der Ausfall des Zugfunks im Bereich des Hauptbahnhofs, weshalb er nicht mehr angefahren werden konnte. Züge wurden umgeleitet oder mussten umkehren. S-Bahnen waren jedoch nicht betroffen. Laut Bahnsprecherin dürften Tausende Pendler von der Störung betroffen gewesen sein. Konkrete Zahlen konnte sie aber nicht nennen.