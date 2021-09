Tausende Teilnehmer bei Fridays for Future-Demos erwartet

«Klimawahl» steht auf dem Plakat einer Teilnehmerin an einer Demonstration für mehr Klimaschutz. Foto: Paul Zinken/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – In mehreren Städten in Niedersachsen werden heute zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future erwartet. In Hannover ist laut Polizei mit mehreren tausend Demonstrantinnen und Demonstranten zu rechnen. In weiteren Städten im Bundesland, etwa in Lüneburg, Göttingen, Hildesheim und Wolfsburg, sind ebenfalls Kundgebungen geplant. Die Polizei in Bremen rechnet ebenfalls mit mehreren tausend Teilnehmenden sowie Verkehrsbehinderungen. Fridays for Future will am Freitag in zahlreichen Städten in Deutschland und weiteren Ländern im Rahmen eines globalen Klimastreiks für mehr Klimaschutz protestieren.

