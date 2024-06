Tausende Motorräder und Fahrräder am Sonntag unterwegs

Hamburg (dpa/lno) –

Motorradgottesdienst am Michel und Fahrradsternfahrt aus vielen Ecken Hamburgs in Richtung Innenstadt – am Sonntag wird es voll auf Hamburgs Straßen. Schon am Vormittag knattern, röhren und brummen die ersten Motorräder durch die Stadt. Von 9.00 Uhr an stellen sie ihre Fahrzeuge auf der dann voll gesperrten Ludwig-Erhard-Straße ab. Der Gottesdienst im Michel startet um 10.00 Uhr und im Anschluss gibt es – wegen einer Sperrung der A7 und des Elbtunnels – zwar keine Ausfahrt, aber ein großes Programm bis zum Nachmittag an der Hauptkirche St. Michaelis.

Bis dahin sind in der Hansestadt bereits zahlreiche Radler in der Stadt unterwegs, denn die Sternfahrten aus den verschiedenen Orten rund um Hamburg und aus den Stadtteilen beginnen am Sonntag teilweise schon am Vormittag. Einige der Touren führen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sogar über die imposante Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen. Um 15.00 Uhr treffen sich die Fahrradfahrenden dann am Rödingsmarkt für eine gemeinsame Ausfahrt. Die Sternfahrten werden organisiert von dem Bündnis Mobil ohne Auto Nord. Sie sollen ein Zeichen für die Verkehrswende mit mehr Rad- und weniger Autoverkehr setzen.