Unbekannte beschädigen vor Demo in Göttingen Polizeiauto

Göttingen (dpa) –

Vor erwarteten Demonstrationen an diesem Samstag in Göttingen haben Unbekannte Steine und Flaschen auf ein Polizeiauto geworfen. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Demnach sei es am Freitagabend zu einer Spontanversammlung von etwa 40 Menschen gekommen. Sie stammten mutmaßlich «aus dem linken Spektrum», teilten die Beamten mit. Die Gruppe lief den Angaben zufolge durch die Innenstadt und zündete Feuerwerkskörper an. Außerdem soll sie mehrere Fensterscheiben einer Polizeiwache und einer Bank beschädigt haben.

Die Polizei habe daraufhin weitere Einsatzkräfte zusammengezogen. Eine Fahndung nach den Tätern sei ohne Erfolg geblieben, hieß es. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei geht davon aus, dass die Taten mit den Demonstrationen in Verbindung stehen, die für Samstag angemeldet wurden.

Sogenannte Querdenker wollen ab dem Mittag unter dem Titel «Versammlungsfreiheit statt Extremismus» demonstrieren. Die Polizei rechnet mit Hunderten Teilnehmern. Parallel sind auch Gegenkundgebungen unter anderem vom Bündnis gegen Rechts Göttingen geplant. Dort erwarten die Beamten mehrere Tausend Menschen.

Die Polizei bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen der größten Einsätze der vergangenen Jahre vor. Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten sollten im Einsatz sein, teilte die Polizeiinspektion Göttingen am Freitag mit.