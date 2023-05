Tausende Klinikärzte im Norden zum Warnstreik aufgerufen

Hamburg (dpa/lno) –

In der bundesweiten Tarifauseinandersetzung um höhere Löhne sind am Dienstag mehrere Tausend Klinikärzte in Hamburg und Schleswig-Holstein zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zur Kundgebung am Hamburger Dammtorbahnhof (13.00 Uhr) werden nach Angaben des Marburger Bunds bis zu 2000 Mediziner aus beiden Bundesländern erwartet. Die Vertreterorganisation der Medizinerinnen und Mediziner fordert für die bundesweit rund 55.000 Klinikärzte einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie zusätzlich eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent.

Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat nach eigenen Angaben bislang eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3000 Euro im Jahr 2023 und eine signifikante Entgelterhöhung im Jahr 2024 in Aussicht gestellt. Nach Angaben der Gewerkschaft sind in Hamburg mehr als 3000 Ärzte im Geltungsbereich des VKA-Tarifvertrags tätig. In Schleswig-Holstein seien rund 2000 Mediziner in 20 Krankenhäusern zum Warnstreik aufgerufen. Die Tarifparteien wollen am 22. Mai zu einer fünften Verhandlungsrunde zusammenkommen. Bereits am 21. März hatten sich Tausende Klinikärzte in Hamburg an einem Warnstreik beteiligt.