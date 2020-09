Tausende Jungaale in Schlei gesetzt

Daniel Günther (CDU, M), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, beim «Aalutsetten in de Schlie». Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Maasholm (dpa/lno) – Gut 53 300 etwa sieben Gramm schwere Jungaale sind am Mittwoch in die Schlei gesetzt worden. Mit der gemeinsamen Aktion wollen Schleifischer und Angler dazu beitragen, die inzwischen wieder gewachsene Population des Wanderfisches im Ostseeraum weiter zu stärken. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte beim traditionellen «Aalutsetten in de Schlie» in Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg), es sei eine gute Aktion und absolut richtig, dies zu machen. Bereits im Februar dieses Jahres wurden 805 000 Glasaale – das sind Aale in einer frühen Entwicklungsstufe – von nur rund 0,33 Gramm in der Schlei ausgesetzt.

Den Gesamtwert der Aale beziffern die Schleifischer auf gut 113 000 Euro. Diese werden zu 60 Prozent über öffentliche Mittel aus der Fischereiabgabe und dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds finanziert. Die fehlenden 40 Prozent müssen durch private Spenden aufgebracht werden.

Das «Aalutsetten» wird seit 2010 von Fischern und Anglern gemeinsam organisiert. Damals wurde mit einem Besatz von 33 000 Stück vorgestreckter Aale gestartet.