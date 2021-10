Tausende Hühner nach Stallbrand verendet

Osnabrück (dpa/lni) – Bei einem Brand in einem Geflügelzuchtbetrieb bei Bersenbrück im Landkreis Osnabrück sind tausende Hühner verendet. Eine von zehn Stallanlagen in der Gemeinde Gehrde habe am Samstagmorgen Feuer gefangen, 19.000 Tiere waren betroffen, wie eine Polizeisprecherin in Osnabrück bestätigte. Die Ermittler gehen von einem technischen Defekt aus, es werde aber weiter untersucht. 5000 Hühner seien sofort tot gewesen, die anderen hätten getötet werden müssen. 150 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Der Gesamtschaden belaufe sich auf etwa 500.000 Euro. Der Brandentdecker soll leicht verletzt sein.

