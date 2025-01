Tausende Feiernde läuten in Hamburg neues Jahr ein

An den Landungsbrücken feierten mehr als zehntausend Menschen in das neue Jahr 2025 hinein. Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

In einer bislang friedlichen Silvesternacht in Hamburg sind viele Feiernde auf den Straßen in das neue Jahr 2025 gestartet. Vor allem um die Landungsbrücken herum versammelten sich große Menschenmengen in der Silvesternacht und schauten sich von dort die zahlreichen gezündeten Feuerwerke an.

Bei etwa fünf Grad und stärkeren Winden strömten mehr als zehntausend Feiernde an die Elbe, berichtete ein dpa-Reporter vor Ort. Das Gebiet zwischen Elbphilharmonie und Fischmarkt war um Mitternacht komplett gefüllt.

«Unauffällige Silvesternacht» für Polizei

Auf dem Jungfernstieg und an der Binnenalster kam insgesamt eine «niedrige zweistellige Zahl» an Feiernden zusammen, sagte ein Polizeisprecher. Um die Reeperbahn herum sei die Lage mit einem normalen Wochenende vergleichbar.

Auch in Harburg sei die Lage «sehr, sehr ruhig». Große Einsätze habe es bis dahin nicht gegeben. «Das ist eine weitestgehend unauffällige Silvesternacht», sagte der Sprecher.