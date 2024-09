Tausende feiern in Hamburg bei Fantreffen für Harry Potter

Tausende Fans besuchen das Harry-Potter-Event «Back to Hogwarts» am Theater am Großmarkt. Georg Wendt/dpa

Hamburg (dpa) –

Tausende Fans der Geschichten um den Zauberlehrling Harry Potter haben am Sonntag gemeinsam das Fan-Event «Back to Hogwarts» gefeiert. Pünktlich zum Start der Veranstaltung jubelten die Besucherinnen und Besucher lautstark und hielten Zauberstäbe nach oben. Auch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher stand dabei auf der Bühne. In den acht Büchern von Schriftstellerin J.K. Rowling fuhr zu Beginn des neuen Schuljahres der Hogwarts-Express stets am 1. September, 11.00 Uhr, von Gleis Neundreiviertel ab.

Stargäste des Events auf dem Großmarkt und im Theater am Großmarkt waren die Schauspielerin Evanna Lynch (32), die in den Harry-Potter-Verfilmungen die sanfte, blonde Luna Lovegood verkörpert hatte, und Hörbuch-Sprecher Rufus Beck. Er las aus dem Buch «Der Gefangene von Askaban», dem dritten Teil der Buchreihe.

Bei freiem Eintritt konnten die Besucher und Besucherinnen zudem einen Blick hinter die Kulissen des Theaterstücks «Harry Potter und das verwunschene Kind» werfen, Zauberstab-Choreografien beobachten und schon die neuen Darstellerinnen und Darsteller des seit 2021 in Hamburg aufgeführten Harry-Potter-Stückes kennenlernen. Sie werden von Ende Oktober an auf der Bühne stehen.