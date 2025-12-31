Tausende feiern bei ZDF-Silvestershow im Hamburger Hafen

Hamburg (dpa/lno) –

Zu Beginn der ZDF-Silvestershow haben die Moderatoren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner Tausende Menschen im Hamburger Hafen bei Temperaturen um die 4 Grad und Nieselregen mit «Hallo, Hamburg» und «Moin» begrüßt. «Wir machen viereinhalb Stunden Partyatmosphäre live aus dem Hamburger Hafen. Ganz Hamburg feiert mit. Schön, dass ihr alle rausgekommen seid bei diesem wilden Wetter und mit uns zusammen Party macht. Und Hamburg grüßt von hier aus ganz Deutschland», sagte Kerner.

Erstmals findet die Show «Willkommen 2026» in diesem Jahr nicht vor dem Brandenburger Tor, sondern auf einer schwimmenden Bühne vor dem Westfield Einkaufszentrum statt. Um Mitternacht soll es ein spektakuläres Feuerwerk geben, das von Schleppern hinter der Bühne abgefeuert wird.

Musikalisch begrüßt wurden die Zuschauer mit Songs aus dem «Michael Jackson Musical», der bayerische Sänger Oimara präsentierte seinen Hit «Wackelkontakt» und der Hamburger Sänger Johannes Oerding «Kreise». Weitere musikalische Gäste sind unter anderem Michael Patrick Kelly, Kerstin Ott, die britische Boygroup Blue, die Band Wanda, DJ Felix Jaehn, ATC und die Lokalmatadoren Lotto King Karl und der Shantychor De Tampentrekker, bekannt aus der NDR-Sendung «Inas Nacht».

Live-Schalte auf die Reeperbahn und an die Landungsbrücken

Während der Show soll es außerdem Live-Schaltungen auf die Reeperbahn und an die Landungsbrücken geben. Co-Host Oli.P will auf Hamburgs sündiger Meile unter anderem Dragqueen Olivia Jones begrüßen. Auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers will er sich mit «Notruf Hafenkante»-Darsteller Marc Barthel unterhalten. Auch eine Schalte in das Miniatur Wunderland – die größte Modelleisenbahn der Welt – steht auf dem Programm.

Die traditionelle Show am Brandenburger Tor in Berlin war vom Veranstalter abgesagt worden, nachdem das Land Berlin die öffentlichen Zuschüsse gestrichen hatte. Stattdessen soll es an dem Berliner Wahrzeichen in diesem Jahr eine DJ-Party und ein siebeneinhalbminütiges Feuerwerk geben, das ab Mitternacht live im Ersten übertragen wird.