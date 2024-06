Tausende Biker zu den Harley Days in Hamburg erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Zu den Hamburger Harley Days werden an diesem Wochenende wieder Tausende Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer erwartet. Ein Höhepunkt wird am Sonntag die traditionelle Parade sein, bei der die Bikerinnen und Biker mit ihren Maschinen vom Großmarkt aus und über die Veddel und die Köhlbrandbrücke ins Herz des Hafens fahren, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Zurück gehe es dann über die Freihafenbrücke durch die Hafencity, an den Landungsbrücken und am Fischmarkt vorbei über die Reeperbahn zurück zum Großmarkt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 5000 Motorradfans an der Parade.

Die Harley Days dauern drei Tage von Freitag (12.00 Uhr) bis Sonntag (18.00 Uhr). Insgesamt 19 Bands werden den Angaben zufolge auf den beiden Bühnen auftreten, Headliner am Freitagabend (21.30 Uhr) ist die deutsche Rockband H-Blockx. Zu den Ehrengästen des Events mit Motorradfans aus ganz Europa zählen in diesem Jahr unter anderem der frühere HSV-Trainer Michael Oenning, der Schauspieler Till Demtrøder sowie der Fernsehdarsteller und Model Angelo Carlucci.

Die Stuntmen DOP und Chris Lietsch wiederum wollen in ihren Shows zeigen, was alles in einer Harley stecke, hieß es. Zudem stehen den Besucherinnen und Besuchern bei den erstmals auf dem Event stattfindenden Hamburger Tattoo-Tagen rund 20 Tätowierer zur Verfügung. Daneben stünden zahlreich Harley-Davidson Modelle für kostenlose und unverbindliche Probefahrten bereit.

Besonders für Gäste von außerhalb würden auch geführte Motorradtouren in die Umgebung angeboten, etwa zum Zollenspieker Fährhaus, ins Alte Land oder in die Lüneburger Heide. Die Veranstalter der seit 2010 auf dem Großmarktgelände angesiedelten Harley Days ermahnten die Motorradfans, Rücksicht auf die Hamburger Bevölkerung zu nehmen. Nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Beschwerden wegen der Lautstärke gegeben hatte, betonten die Veranstalter auch diesmal, dass etwa Burn-outs oder die Durchfahrt durch Wohngebiete zu unterbleiben haben.