Tausende Biker bei Parade der Harley Days erwartet

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Harley Days gehen an diesem Sonntag mit einer großen Parade zu Ende. Um 14.00 Uhr wird sich der Konvoi aufmachen. Im vergangenen Jahr waren 5000 Bikes dabei. Die Motorradfans rollen mit ihren schweren Maschinen vom Großmarkt aus und über die Veddel und die Köhlbrandbrücke ins Herz des Hafens, wie die Veranstalter mitteilten. Zurück gehe es über die Freihafenbrücke durch die Hafencity, an den Landungsbrücken und am Fischmarkt vorbei über die Reeperbahn bis zum Großmarkt. Im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 5000 Motorradfans an der Parade auf der 30 Kilometer langen Strecke.

Seit Freitagmittag gab es ein buntes Programm für die Fans der legendären US-Motorräder mit viel Musik, Stuntshows und einer Grill-Landesmeisterschaft. Zudem standen den Besucherinnen und Besuchern bei den erstmals auf dem Event stattfindenden Hamburger Tattoo-Tagen rund 20 Tätowierer zur Verfügung.

Die Veranstalter der seit 2010 auf dem Großmarktgelände angesiedelten Harley Days ermahnten die Motorradfans, Rücksicht auf die Bevölkerung zu nehmen. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Beschwerden wegen der Lautstärke gegeben. Die Umweltorganisation Nabu forderte unterdessen vom rot-grünen Senat eine Abkehr von umwelt- und klimaschädlichen Großveranstaltungen wie den Harley Days.