Tausende bei prokurdischen Demonstrationen im Nordwesten

Tausende Menschen haben gegen die Angriffe auf Kurdinnen und Kurden in Nord- und Ostsyrien demonstriert. (Archivbild) Moritz Frankenberg/dpa

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Tausende Menschen haben in Hannover und Bremen laut Polizei gegen den Krieg in Nordsyrien und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung demonstriert. In Bremen zogen rund 5.000 Teilnehmende durch die Innenstadt, wie die Polizei mitteilte.

Auch in Hannover gab es eine prokurdische Demonstration unter dem Thema «Gegen die Angriffe auf Kurdinnen und Kurden in Nord- und Ostsyrien/Rojava». Dort versammelten sich laut Polizei rund 1.600 Teilnehmende. Die Versammlung sei insgesamt friedlich und störungsfrei verlaufen, teilte ein Polizeisprecher mit.

Wegen der Lage in Syrien und dem Konflikt zwischen syrischen Regierungstruppen und den kurdisch angeführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) hatten schon in den vergangenen Tagen mehrere Tausend Menschen bundesweit demonstriert.