Tausende bei Kundgebung auf Flugplatz «Hungriger Wolf»

Hohenlockstedt (dpa/lno) –

Mehrere Tausend Teilnehmer sind am Samstag zu einer Demonstration gegen die Politik der Bundesregierung auf den Flugplatz «Hungriger Wolf» in Hohenlockstedt (Kreis Steinburg) gekommen. Die Polizei sprach am Mittag von 4000 bis 5000 Teilnehmern und einem friedlichen Verlauf. Viele Fahrzeuge seien noch nicht auf dem Gelände angekommen, so dass es teilweise zu Verkehrsbehinderungen auf der B77 (Itzehoe-Rendsburg) komme, sagte eine Polizeisprecherin.

Organisiert wurde die Demonstration auf dem Gelände des früheren Heeresfliegerstützpunkts und heutigen zivilen Flugplatzes vom Verein «Land schafft Verbindung». Zur Teilnahme aufgerufen hatte auch der Baugewerbeverband Schleswig-Holstein. Auf Transparenten waren Parolen zu sehen, wie «Unser Land wird nicht regiert, sondern ruiniert» oder «Ohne Bauern kein Korn». Landwirte fordern die Rücknahme der beschlossenen stufenweisen Abschaffung der Agrardiesel-Vergünstigung. Die Bauwirtschaft fordert einen 14 Punkte umfassenden Katalog von Maßnahmen zur Unterstützung der Branche.