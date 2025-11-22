Tausende bei kostenlosem Loi-Konzert in Hamburger Innenstadt

Hamburg (dpa/lno) –

Die Mannheimer Sängerin Loi hat mit einem kostenlosen Konzert in der Hamburger Innenstadt begeistert. Insgesamt seien etwa 3.500 Menschen da gewesen, sagte eine Sprecherin des Business Improvement District Mönckebergstraße (BID) am frühen Abend. Die 23-Jährige mit der kraftvollen Stimme ist vielen aus der Fernsehsendung «The Masked Singer» bekannt, dort hatte sie vor fast einem Jahr im Panda-Kostüm überzeugt und die Show gewonnen.

Vor dem Auftritt von Loi hatten auf der weihnachtlich geschmückten Bühne am Mönckebergbrunnen bereits die Turmbläser und der Kinderchor von St. Michaelis, die Hamburger Liedertafel, die Tontöchter und die Bengelsstimmen für festliche Stimmung gesorgt.

Der kleine Konzertnachmittag in der Innenstadt steht unter dem Motto «Lichter, Glanz & Gloria» und sollte den Start in die Weihnachtssaison einläuten. Die BID Mönckebergstraße verband das Gratis-Konzert zudem mit einer Spendenaktion. Für jeden Post mit dem Hashtag #MÖSINGT und einer Markierung des Kanals @moeckebergstrasse will das BID einen Euro an Hamburger Obdachlosen-Initiativen spenden.